Mutter ertrinkt beim Schwimmen: Können Tom und Mia ihr Fitnessstudio weiterführen?

Zwei junge Menschen bekommen von ihrer Mutter ein Fitnessstudio vererbt, weil sie stirbt. "Pumpen" ist eine neue Serie von ZDFneo, die in Magdeburg spielt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Alles beginnt mit einem Abstecher am See. Die Magdeburger Fitnessstudio-Betreiberin Jutta ertrinkt beim Schwimmen. Nun müssen sich ihre beiden zerstrittenen Kinder um das Erbe kümmern. So beginnt die neue ZDFneo-Serie "Pumpen".

Tom und Mia müssen sich nach jahrelangem Streit zusammenreißen und das vererbte Fitnessstudio ihrer Mutter übernehmen. © ZDF/Andrea Kueppers Die Geschäftsfrau und Sportfanatikerin hinterlässt ihren Kindern ihr Fitnessstudio. Das Testament wurde wenige Sekunden nach der Beisetzung am Grab verlesen, während im Hintergrund ihr Lieblingslied "I like to move it" spielt. Um das Erbe antreten zu können, gibt nur eine Bedingung: Tom und Mia müssen sich die Geschäftsführung teilen. Das Problem ist nur, dass beide sich seit Jahren nicht mehr gesehen haben und nicht gerade gut aufeinander zu sprechen sind.

Tom wurde von seiner Mutter jahrelang bevorzugt und bereits in das Business einbezogen. Im Büro der Muckibude macht er allerdings noch andere geschäftliche Dinge, unter anderem im Darknet. Mia ist von Magdeburg nach Köln gezogen, um ihren Traum von einer eigenen Konditorei mit Café zu verwirklichen. Eine gescheiterte Affäre macht ihr diese Entscheidung aber schlussendlich leicht. Sie kehrt nach Magdeburg zurück und versucht, sich mit ihrem Bruder Tom zu versöhnen.

Hoffen, dass Kunden als Karteileichen enden