Mutter mit 68! Spanische Schauspielerin Ana Obregón freut sich über Nachwuchs

Mithilfe einer Leihmutter hat sich Schauspielerin Ana Obregón mit 68 Jahren ihren Kinderwunsch erfüllt. © Screenshot/Instagram/ana_obregon_oficial

Ganz in weiß, mit schwarzer Sonnenbrille auf der Nase und: einem kleinen Baby im Arm - so ließ sich Ana Obregón nach der Geburt ihrer Tochter im Rollstuhl aus dem Krankenhaus in Miami schieben.

Entsprechende Fotos der frisch gebackenen Mama und ihres Nachwuchses hat die spanische Zeitung Hola! veröffentlicht. Auf den ersten Blick wirkt es, als habe die 68-Jährige das kleine Mädchen tatsächlich gerade selbst zur Welt gebracht.

Doch in Wahrheit war es eine Leihmutter, die die Schauspielerin im entfernten Amerika beauftragt hat, um sich ihr Mutterglück im hohen Alter erfüllen zu können. Denn in ihrer Heimat Spanien ist das Prinzip der Leihmutterschaft verboten.

Wenige Tage nach der Geburt ihrer kleinen Tochter am 20. März repostete die TV-Diva die Aufnahmen von sich und ihrem Sprössling jetzt bei Instagram und erntete dafür heftige Kritik von ihrer Fangemeinde.