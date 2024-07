Open-Air-Konzerte direkt an der Nordsee: Das ist der Geheimtipp der Stars

Sankt Peter-Ording - Ein Open-Air-Konzert bei Sonnenuntergang vor einer ganz besonderen (Strand-)Kulisse ist für viele Sommerfeeling pur. Ein Hotel mitten in den Dünen St. Peter-Ordings bietet genau dieses Gefühl seit rund vier Jahren mit der Konzertreihe "StrandGut Acoustic Sessions" mit Musikern aus ganz Deutschland an. Vom 25. bis 31. August sind diesmal unter anderem Max Giesinger (35) und BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken (73) mit dabei.

Christof Stein-Schneider (62, r.) und Kai Wingenfelder (64) von "Fury in the Slaughterhouse" spielen bei den "StrandGut Acoustic Sessions" in die Abenddämmerung hinein. © Tag24/Madita Eggers

Entstanden ist die Idee vor vier Jahren durch einen Promotion-Gig von Wincent Weiss (31), wie Karsten Werner, Geschäftsführer des StrandGut Resorts, im Interview mit TAG24 erzählte.

Der "Feuerwerk"-Sänger wollte diesen unbedingt im StrandGut spielen und das am liebsten am Strand. "Ich habe dann gesagt: 'Ein Konzert im Naturschutzgebiet, das kriegen wir nie durch.' Aber wir sind dann auf eine kleine Fläche gestoßen, die direkt an den Dünen und an unserem Haus liegt. Schöner geht es gar nicht!"

Diese Ansicht teilten bis jetzt auch alle Künstler und Besucher der vergangenen Acoustic Sessions: "Es ist so romantisch", sagte beispielsweise Christof Stein-Schneider (62) von "Fury in the Slaughterhouse" 2023 gegenüber TAG24.

Die Band aus Hannover gehört zu den Stammgästen des StrandGuts. Das Hotel hat sich im Laufe der vergangenen elf Jahre zum absoluten Geheimtipp in der deutschen Musikszene entwickelt. Nicht zuletzt aufgrund Werners eigener Leidenschaft für die Musik und seiner jahrelangen Freundschaft zu Johannes Oerding (42).

Geschätzt werden vor allem die Lage, die entspannte Atmosphäre und das Zusammentreffen mit anderen Kollegen, die man sonst nicht so oft sieht, wie TAG24 von einem weiteren Stammgast und Wacken-Gründer, Holger Hübner (61), erfuhr.

Hier werden Songs geschrieben, Touren geprobt oder eben auch auf der kleinen Bühne mit Dünenblick performt.