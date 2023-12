Nach Krebserkrankung beleidigt: Moderatorin führt Zuschauer live im TV vor!

Leslie Horton (59) machte einem Hater live im TV eine Ansage. © Montage: Screenshot/Instagram/leslie_horton_, Screenshot/Instagram/globalcalgary

Als Leslie Horton diese E-Mail von einem Zuschauer erhielt, fackelte sie nicht lange und geigte ihm vor laufenden Kameras die Meinung.

Bevor die 59-Jährige mit ihrer eigentlichen Moderation in die Sendung startete, erzählte sie dem Fernseh-Publikum, was ihr gerade widerfahren war.

"Ich werde auf eine E-Mail antworten, die ich gerade erhalten habe: 'Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Schwangerschaft. Wenn Sie alte Busfahrerhosen tragen wollen, müssen Sie mit E-Mails wie dieser rechnen'", zitierte die Kanadierin aus der abfälligen Post eines Zuschauers.

"Danke dafür! Nein, ich bin nicht schwanger. Ich habe meine Gebärmutter durch eine Krebserkrankung letztes Jahr verloren", stellte Horton in der Live-Sendung klar und konterte: "So sehen Frauen in meinem Alter aus. Wenn das beleidigend für Sie ist, dann ist das bedauerlich!"



"Denkt darüber nach, welche E-Mails Ihr verschickt", appellierte die Moderatorin an ihr Publikum, ehe sie gewohnt souverän weiter durch die Sendung führte.