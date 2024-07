Nach Morddrohung und Auto-Attacke! Peggy Jerofke "weiß, aus welcher Ecke das kommt"

Mallorca (Spanien) - Nur wenige Stunden nach dem Mega-Schock an ihrem Auto hat sich "Goodbye Deutschland"-Star Peggy Jerofke (48) erstmals zu den Vorfällen geäußert. Hat die TV-Auswanderin etwa eine böse Vorahnung?

Auch ihr Verlobter Steff Jerkel meldete sich in seiner Instagram-Story. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

Und auch Göttergatte Steff, dem die Mama der fünfjährigen Josephine schon bald das Jawort geben will, tobte via Instagram und berichtete von Schäden an seinem Wagen!

In der Anwesenheit seiner Tochter verriet der Malle-Gastronom, dass sich Unbekannte an seinen Reifen vergriffen hätten. "Diese kranken Menschen haben mir die Radmuttern losgeschraubt."

Für die kommenden Ehe-Leute ist das Motiv klar: Neid! "Das ist etwas ganz Böses und in letzter Zeit wird das immer schlimmer", offenbarte Peggy nach überwundenem Schock.

"Die Leute wollen einen einfach ärgern. Aber meiner Meinung nach ist jeder für sein Leben selbst verantwortlich."

Auf eine Anfrage von TAG24, ob Peggy und Steff Anzeige erstatten und juristisch gegen die Vandalen vorgehen wollen, haben sie bis zum Montagnachmittag noch nicht reagiert.