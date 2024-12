Neues Format: Die Pfefferkörner ermitteln jetzt wie "Die drei ???"

Hamburg - "Die drei ???" tun es schon lange, "TKKG" machen es und nun spielen auch "Die Pfefferkörner" mit: Die Hamburger Jungdetektive dürfen jetzt ebenfalls in Hörspielen ermitteln. Am Sonntag sollen die ersten beiden Folgen der neuen Hörspielserie in der ARD-Audiothek erscheinen, wie der NDR in Hamburg mitteilte. Diese heißen "Die verschwundene Münze" und "Die Kakao-Krake".