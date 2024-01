Nordhessische Doktorin wird als erste Deutsche zur Mrs. World gewählt!

Gerade in dieser Kategorie konnte Dr. Julia Schnelle punkten, engagiert sie sich doch für Therapie mithilfe von Tieren und arbeitet seit 2016 ehrenamtlich im "Island Dolphins Care"-Therapiezentrum in Key Largo, Florida (USA). Dort unterstützt sie neben Kindern mit Handicaps auch von Kriegseinsätzen traumatisierte Soldaten. Dabei schwimmt die Doktorin mit den Patienten gemeinsam mit Delfinen.

Wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle auch, dass es einen gravierenden Unterschied zwischen der Wahl zur Miss World oder eben wie in diesem Fall zur Mrs. World gibt.

Bereits am Donnerstag (18. Januar) begann für die Doppel-Mama das langwierige Wahl-Prozedere im Casino-Hotel an der Paradise Road in Las Vegas. Nach einigen Interviews mit den Juroren gelang der Deutschen am Freitag der Halbfinal-Einzug.

Am Sonntag wurde sie dann schließlich vor 3200 Menschen auf der glorreichen Bühne zur Mrs. World gekürt - und dies sogar als erste deutsche jener Art!