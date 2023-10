Potter-Double seit Unfall bei Dreharbeiten gelähmt: Radcliffe mit außergewöhnlichem Geschenk

Vereinigtes Königreich - Vor 14 Jahren geschah etwas Furchtbares, von dem an den Leinwänden aber nichts zu sehen war. Das Stunt-Double von Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe (34) , David Holmes (42), brach sich bei Dreharbeiten das Genick und ist seitdem querschnittsgelähmt. Jetzt kommt eine Doku über ihn r aus.

Holmes stürzte schwer, wodurch seine Wirbelsäule so sehr geschädigt wurde, dass er seitdem brustabwärts gelähmt ist und auf einen Rollstuhl angewiesen ist.

So wie bei David Holmes. Der britische Schauspieler war in den ersten sechs Harry-Potter-Filmen der Stuntman hinter Radcliffe. Doch dann geschah ein furchtbares Unglück.

Dafür springen in Spielfilmen Stunt-Doubles ein. Nicht immer geht es gut aus.

Die Harry-Potter-Filme sind nicht unbedingt als Action-Filme bekannt, aber trotzdem gab es ab und an Szenen, die Daniel Radcliffe nicht selber spielen konnte, weil sie zu gefährlich und körperlich zu hart waren.

David Holmes (42) setzt sich für die Belange von Stuntmännern und -Frauen ein. © Screenshot/Instagram/davidholmes83

Holmes setzte sich seitdem für die Sichtbarkeit von Stuntmen ein und thematisiert diese in seinem Podcast "Cunning Stunts", in dem auch Daniel Radcliffe zu Gast war.

Immer wieder fordern Akteure der Filmindustrie mehr Aufmerksamkeit für die Stunt-Doubles, deren Job gefährlich ist. Die Doubles bleiben aber in der Regel hinter den Stars unsichtbar und werden auch schlechter bezahlt. Jason Statham (56) schlug Filmstarts zufolge deshalb jüngst vor, eine Oscar-Kategorie für die Stunt-Leute zu schaffen!

David Holmes bekommt nun aber keinen Oscar, sondern einen ganzen Doku-Film: "David Holmes: The Boy Who Lived" (Deutsch: "David Holmes: Der Junge, der lebte") erscheint am 15. November auf Sky und HBO im Vereinigten Königreich.