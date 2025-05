Abgetrenntes Bein nur wenige Meter neben Haus von Mega-Star gefunden

Rhode Island (USA) - Zahlreiche Prominente nennen Rhode Island ihr Zuhause. Doch nun müssen sich Anwohner möglicherweise Sorgen über einen frei laufenden Mörder machen. Denn in der Nähe des Anwesens von Pop-Sängerin Taylor Swift (35) wurde jetzt ein abgetrenntes Körperteil gefunden.

Nur wenige Meter von Taylor Swifts (35) Wohnhaus entfernt fand man ein abgetrenntes Bein. © Doug Peters/PA Wire/dpa

Am Mittwochmorgen erhielten Beamte den Hinweis, dass in dem Ort Westerly mögliche menschliche Überreste gefunden wurden, berichtet "PageSix".

Als Polizeikräfte nur wenige Hundert Meter von Swifts Zuhause am Einsatzort eintrafen, stießen sie auf etwas, das wie ein menschlicher Beinknochen ausgesehen haben soll.

Die Überreste wurden eingesammelt und an die Gerichtsmedizin von Rhode Islands übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu dem Vorfall.

Westerly-Bewohner zeigen sich währenddessen entsetzt über den Fund. So sei Anwohnerin Taylor Day schockiert, dass etwas so Grausames in der Nachbarschaft geschehe.

Die Polizei sei sich jedoch sicher, dass es sich bei den gefunden Knochen nicht um "Fremdverschulden" handle. Doch Day widerspricht dem, für sie sei "der Fund eines Beines sehr verdächtig".