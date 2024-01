Adele kommt nach Deutschland! Hier steigen ihre einzigen Konzerte in ganz Europa

München - Superstar Adele (35) kommt im Sommer für ihre einzige Konzertreihe in Europa nach München .

Sängerin Adele (35) wird in München für eine exklusive Konzertreihe auf der Bühne stehen. © Matt Crossick/PA Wire/dpa

Auf dem Münchner Messegelände will die Sängerin mindestens vier Konzerte geben: am 2., 3., 9. und 10. August 2024.

"Ich war mit meinen Shows im Londoner Hyde Park und meiner Residency in Vegas mehr als zufrieden, daher hatte ich keine anderen Pläne. Aber ich war zu neugierig, um diese Idee nicht weiterzuverfolgen", erzählt Adele auf Instagram.

Die Tatsache, dass ihr in München ein Pop-up-Stadium nach ihren Wünschen und Vorstellungen gebaut wird, gab den Ausschlag: Nach sieben Jahren kehrt die 35-Jährige zurück. "Ich habe seit 2016 nicht mehr in Europa gespielt", gesteht sie Sängerin.

Nun freue sie sich auf einen aufregenden Sommer in der Nähe ihrer Heimat England.

Die Konzert-Veranstalter Klaus Leutgeb (50, Leutgeb Entertainment GmbH) und Marek Lieberberg (78, Live Nation) haben schon Helene Fischer (39), Robbie Williams (49) und Andreas Gabalier (39) zu Mega-Konzerten auf das Messegelände gelockt.



Jetzt soll auch Adele ihre maßgeschneiderte Bühne bekommen: Jeweils rund 80.000 Menschen werden die Show der Superlative in München verfolgen können. Dabei soll ihre neue Performance selbst ihre Las-Vegas-Residenz "Weekends with Adele" in den Schatten stellen.