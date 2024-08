Adele unterbricht Konzert für historischen Olympia-Moment

München - Wer am Samstagabend in Deutschland sehen wollte, wer bei den Olympischen Spielen in Paris die Goldmedaille im Sprint der Frauen über 100 Meter gewinnt, der brauchte a) Geduld, b) gute Augen - oder c) eine Eintrittskarte für das zweite von zehn Konzerten der Sängerin Adele (36) in München.