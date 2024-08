Adele verlobt? Popstar verplappert sich auf Bühne

Adele (36) teilte mit den Konzertbesuchern in München wohl ein gut gehütetes Geheimnis. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Wie auf Videos in sozialen Medien zu sehen ist, wiederholt Adele die Frage eines Fans "Will you marry me?" ("Wirst du mich heiraten?") auf der Bühne - und beantwortet sie mit: "Ich kann dich nicht heiraten, weil ich schon heirate" - dazu hebt sie ihre linke Hand, an der ein Ring zu sehen ist.

Der Rest ihrer Antwort geht im Jubel unter. Zu hören ist nur noch "ich schätze das".

Ob die Andeutung ernst gemeint war, blieb unklar. Anfragen um Bestätigung beim Management des britischen Superstars blieben zunächst unbeantwortet.

Für Adele wäre es die zweite Ehe. Im Jahr 2019 machte sie die Trennung von ihrem ersten Mann, Simon Konecki (50), öffentlich, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat.

Sie ist inzwischen mit dem US-Sportagenten Rich Paul (42) liiert, der unter anderem Basketball-Star LeBron James (39) von den Los Angeles Lakers vertritt.