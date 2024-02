Ansturm auf Adele-Konzerte in München, aber Fan-Frust beim Telekom/RTL+-Vorverkauf!

München - Megastar Adele (35) gibt im August insgesamt zehn Konzerte in München - der Ansturm auf die Tickets ist gewaltig. Wer keinen Code für den sogenannten "Artist Presale" ergattern konnte, versuchte es am heutigen Donnerstag beim Vorverkauf für Kunden von "Telekom" und "RTL+". Doch auch hier kam es zu Problemen, wie Fans berichten.

Adele (35) spielt im August zehn Konzerte in München. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Anfangs waren nur vier Konzerte geplant, doch jetzt spielt die sechzehnfache Grammy-Gewinnerin Adele am 2., 3., 9., 10., 14., 16., 23., 24., 30. und 31. August in einer eigens für sie errichteten Open-Air-Arena auf dem Messegelände Riem in München, die Platz für 80.000 Fans bietet.



"Ich könnte mir keine schönere Art vorstellen, meinen Sommer zu verbringen", schrieb die Britin dazu auf Instagram.

Es ist das erste Mal seit 2016, dass Adele auf dem europäischen Festland auftritt. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach Tickets. Beim "Artist Presale" hatten sich bis Montagabend über 2,2 Millionen Menschen registriert.

Am Donnerstag, um 10 Uhr, startete ein exklusiver Vorverkauf für "Telekom" und "RTL+"-Kunden auf Ticketmaster. Doch auch hier guckten etliche Fans in die Röhre!