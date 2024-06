Ausraster auf der Bühne: Adele beleidigt Konzertbesucher!

Las Vegas (Nevada/USA) - Sängerin Adele (36) hat während einer Show in Las Vegas die Fassung verloren - Grund war eine diskriminierende Bemerkung eines Fans.

Für Adele ein absolutes No-Go! "Bist du zu meiner verdammten Show gekommen und hast gesagt, dass Pride scheiße ist? Bist du bescheuert? Sei nicht so verdammt lächerlich", pöbelte der Megastar seinen Fan an.

Bereits seit Jahren macht sich die "Easy on Me"-Interpretin für die LGBTQ+ -Bewegung stark und steht für die Interessen der Community ein - so auch jetzt bei einem ihrer Konzerte im Caesars Palace in Las Vegas.

Joel C Ryan/Invision via AP/dpa

Sängerin Adele (36) hat in der LGBTQ+-Szene eine große Fangemeinschaft. © Joel C Ryan/Invision/AP

Bereits seit vielen Jahren gilt Adele als bekennende Unterstützerin der LGBTQ+-Bewegung und wird dafür von ihren Fans gefeiert. Ihr Mega-Hit "Set Fire to the Rain" wird in der Szene oft als "Schwulenhymne" bezeichnet.

Dass die Musikerin auch während ihrer Show in Las Vegas Flagge zeigte und ihren ausfälligen Zuschauer in die Schranken wies, sorgte nicht nur bei ihren Anhängern in der Halle für Begeisterung.

"Ich liebe dich dafür, du Königin" und "Ich bewundere, dass du für das einstehst, was richtig ist", kommentierten Adeles Fans im Netz und dankten ihrem Idol für die starke Aktion.



Dank ihrer Unterstützung und ihres Einsatzes fühle man sich "glücklich, geliebt und wertvoll".