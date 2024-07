Nach zwei Jahren USA: Zieht Adele zurück nach London?

England - Nach zwei Jahren in den USA wird die gebürtige Engländerin Adele wohl demnächst in ihr Heimatland zurückziehen.

In den vergangenen Monaten spielte Adele (36) 32 Shows im Rahmen ihrer "Residency" in Las Vegas. © dpa-Bildfunk

Die vergangenen Monate spielte die "Someone like you"-Sängerin (36) regelmäßige Auftritte in Las Vegas. Ihre sogenannten "Residency"-Shows werden noch bis November gehen.

Danach soll die 36-Jährige aber vermutlich nach London zurückkehren, wie ein Insider "The Sun" verriet. "Adele ist eine Britin durch und durch, London wird immer ihr Zuhause sein."

In den letzten Wochen sei der Megastar immer häufiger in London gewesen. Und wenn ihre Auftritte in Las Vegas vorbei sind, wird sie zurückkommen, ist sich der Insider sicher.