Apache, Hummels, Schweighöfer - Aber DIESEN Promi wollen noch mehr als Sexpuppe im Bett
Leipzig - Viele kennen Sexpuppen nur als Gummipuppen ohne ein richtiges Gesicht. Das hat sich aber mittlerweile geändert, denn sogenannte Real Dolls werden immer beliebter und immer mehr Menschen könnten sich vorstellen, die Puppe mit ins Bett zu nehmen - vor allem, wenn sie aussieht wie ein ganz bestimmter Schauspieler.
Promis wie Micaela Schäfer (42) und Influencerin Anne Wünsche (34) bieten bereits Sexpuppen an, die aussehen wie sie selbst. Das kommt vor allem bei einem männlichen Publikum an. Doch wem würden Frauen gern näherkommen?
Die Erotik-Community "JOYClub" hat dazu im Januar 4000 ihrer Mitglieder befragt. Jede vierte Frau (27,5 Prozent) kann sich generell vorstellen, mit einer männlichen Real Doll Sex zu haben. Auch 19,9 Prozent der Männer sind offen dafür.
Die Hälfte dieser Frauen würde der Puppe einen Namen geben und wenn mehr prominente Männer eigene Sexpuppen anbieten würden, würde fast jede Dritte (30,8 Prozent) eine Real Doll von Schauspieler Elyas M'Barek (43) bevorzugen.
Mit etwas mehr Abstand landeten Ex-Fußballer Mats Hummels (37) und Schauspieler Matthias Schweighöfer (44) auf Platz zwei und drei. Ins Ranking schafften es außerdem Schauspieler Wotan Wilke Möhring (58) und Musiker Apache 207 (28).
Die Ergebnisse zeigen, was Frauen wirklich attraktiv finden
"Die Ergebnisse zeigen, dass für viele Frauen Attraktivität mehr ist als ein durchtrainierter Körper", erklärte Kommunikationsmanagerin bei "JOYClub" und Sexologin Judith Langer.
"Auch bei der Wahl einer Real Doll zählen Humor, Intelligenz und Ausstrahlung - selbst dann, wenn es um ein Produkt geht, das per Definition körperlich ist", so die Expertin. Elyas M'Barek verkörpere demnach viel, was Frauen sich von einem Mann wünschen.
Die Real Dolls eröffnen für die Befragten auch neue Möglichkeiten. Einige berichteten zum Beispiel, dass sie die Puppe gern einsetzen würden, während ein echter Mensch daneben sitzt und zusieht.
Sowohl Männer als auch Frauen könnten sich vorstellen, einen Dreier mit der Real Doll und einer anderen Person zu haben.
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Anspach/dpa; Fabian Sommer/dpa; Sebastian Christoph Gollnow/dpa; Christophe Gateau/dpa