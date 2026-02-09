Apache, Hummels, Schweighöfer - Aber DIESEN Promi wollen noch mehr als Sexpuppe im Bett

Leipzig - Viele kennen Sexpuppen nur als Gummipuppen ohne ein richtiges Gesicht. Das hat sich aber mittlerweile geändert, denn sogenannte Real Dolls werden immer beliebter und immer mehr Menschen könnten sich vorstellen, die Puppe mit ins Bett zu nehmen - vor allem, wenn sie aussieht wie ein ganz bestimmter Schauspieler.

Er lässt die Frauenherzen höherschlagen: Schauspieler Elyas M'Barek (43). (Archivfoto) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Promis wie Micaela Schäfer (42) und Influencerin Anne Wünsche (34) bieten bereits Sexpuppen an, die aussehen wie sie selbst. Das kommt vor allem bei einem männlichen Publikum an. Doch wem würden Frauen gern näherkommen?

Die Erotik-Community "JOYClub" hat dazu im Januar 4000 ihrer Mitglieder befragt. Jede vierte Frau (27,5 Prozent) kann sich generell vorstellen, mit einer männlichen Real Doll Sex zu haben. Auch 19,9 Prozent der Männer sind offen dafür.

Die Hälfte dieser Frauen würde der Puppe einen Namen geben und wenn mehr prominente Männer eigene Sexpuppen anbieten würden, würde fast jede Dritte (30,8 Prozent) eine Real Doll von Schauspieler Elyas M'Barek (43) bevorzugen.

Mit etwas mehr Abstand landeten Ex-Fußballer Mats Hummels (37) und Schauspieler Matthias Schweighöfer (44) auf Platz zwei und drei. Ins Ranking schafften es außerdem Schauspieler Wotan Wilke Möhring (58) und Musiker Apache 207 (28).