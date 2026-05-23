Aggressiver Krebs: Beliebter Moderator nimmt Abschied von seinem Sohn (†14)
USA - Die Welt von US-Entertainer Daniel Coleman und seiner Familie steht still: Sohn Isaac (†14) hat den Kampf gegen seine schwere Krankheit verloren.
In einem bewegenden Instagram-Post trauert der Kinder-Moderator, der mit der YouTube-Serie "Danny Go!" Bekanntheit erlangt hatte, um sein Kind und nimmt mit rührenden Worten Abschied.
"Oh, mein süßer Junge. Es gibt so vieles, was ich sagen möchte, aber ich weiß noch nicht, wie", schreibt der beliebte YouTuber zu zwei Fotos seines ältesten Sohnes Isaac, der am Donnerstag (21. Mai) infolge einer schweren Krebserkrankung verstorben war. "Ich vermisse dich jetzt schon so sehr und der Schmerz in meinem Herzen ist größer, als ich ihn fassen kann."
Gleichzeitig erinnert Coleman in dem Abschiedspost auch an die Kraft und das Durchhaltevermögen seines Sohnes und zeigt sich "unendlich stolz".
"Deine 14 Jahre waren voller Herausforderungen, aber du hast sie alle mit so viel Stärke gemeistert und trotz allem deine unverkennbare Lebensfreude bewahrt. Du hattest wirklich einen ganz besonderen Zauber", richtet der Moderator emotionale Worte an sein verstorbenes Kind.
Isaacs Vater sein zu dürfen, sei "die größte Ehre" seines Lebens, so Coleman.
Isaac Coleman (†14) litt an Fanconi-Anämie
Wie Entertainment Weekly berichtete, wurde der Junge mit Fanconi-Anämie geboren, einer seltenen Erbkrankheit, die zum fortschreitenden Versagen des Knochenmarks sowie körperlichen Fehlbildungen führt und das Risiko für bestimmte Krebsarten deutlich erhöht.
Ende vergangenen Jahres hatten Daniel Coleman und seine Ehefrau Mindy Isaacs Diagnose, Mundkrebs im Endstadium, öffentlich gemacht: "Um ehrlich zu sein, wussten wir immer, dass dieser Tag kommen würde, da es bei Fanconi-Anämie fast sicher ist. Aber es trifft uns doch früher als gehofft."
Erst im April hatte der Entertainer seinen Fans erneut ein Update gegeben und mitgeteilt, dass der Krebs sich "aggressiv" ausgebreitet habe und sein Sohn inzwischen von einem Hospizteam betreut werde, um ihm die restliche Lebenszeit so angenehm wie möglich zu gestalten.
Nun müssen Isaacs Eltern für immer Abschied von ihrem geliebten Kind nehmen.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/danielspaniels