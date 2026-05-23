Senta Berger ist eine schlechte Verliererin: "Da trickse ich, wo ich kann"

München - Senta Berger ist bei Gesellschaftsspielen keine gute Verliererin. "Da trickse ich, wo ich kann", gestand die 85-Jährige der dpa in München .

Senta Berger (85) sieht schon eine Nominierung für einen Preis als Auszeichnung an. © Soeren Stache/dpa

"Alle wissen es. Und das macht ja auch Spaß." In ihrem kleinen Landhaus in Niederbayern hätten sie und ihre Familie früher oft Spiele gespielt. "Und ich war immer diejenige, die gewinnen wollte und auch gewonnen hat, weil ich manchmal ein wenig geschummelt habe", räumte Berger lachend ein.

Bei Preisverleihungen dagegen freut sie sich schon über eine Nominierung - so wie beim Deutschen Filmpreis, bei dem sie ins Rennen um die Ehrung als beste Hauptdarstellerin geht für ihren aktuellen Kinofilm "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke".

"Ich finde die Nominierung schon eine Auszeichnung", erklärte Berger mit Blick auf die Verleihung am 29. Mai in Berlin. "Ich bin ja von der Sektion Schauspiel gewählt worden und das bedeutet mir sehr viel, dass Kollegen diese Arbeit gesehen haben und wertschätzen."

Die 85-Jährige wurde schon vielfach geehrt - und doch hat jede Trophäe für sie eine besondere Bedeutung. "Ich verbinde mit den Preisen von früher schon den Abend, die Verleihung, die Aufregung, also das spüre ich schon noch", sagte Berger.