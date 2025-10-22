"In früherem Leben war ich ein Schmetterling": Sandy Meyer-Wölden über ungewöhnliches Hobby

Frankfurt/Köln - Sandy Meyer-Wölden (42) ist viel herumgekommen in ihrem Leben. Eine Begegnung in jungen Jahren hat dafür gesorgt, dass sie jetzt einem ungewöhnlichen Hobby nachgeht.

Sandy Meyer-Wölden (42) hat über ihre ungewöhnliche Leidenschaft gesprochen. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich glaube, in einem früheren Leben war ich ein Schmetterling. Ich habe so viele Leben gelebt, so viele Farben, so viele Wandlungen. Ich bin wie dieser Schmetterling, der immer wieder neu fliegt, zurückkehrt und sich verändert", verrät die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) in einem Gespräch gegenüber BILD.

Der Grund dafür liege in einer tiefen Leidenschaft, die inzwischen zu einem Hobby geworden ist. Denn mittlerweile meditiere sie, räuchere, lade Kristalle im Vollmondlicht auf und ziehe Orakelkarten, um sich selbst zu spiegeln.

Angefangen habe alles, als sie in jungen Jahren im Urlaub gewesen sei. "Ich war acht Jahre alt, als ich auf Korsika eine Wahrsagerin sah, die am Hafen ihre Karten legte", so die fünffache Mutter.

Die Frau, die sie auf der griechischen Insel getroffen habe, sei so ruhig und so angebunden gewesen. Als die Dame sie mit ihren Augen angeschaut habe, habe es sich angefühlt, als würde sie durch Sandy durchschauen.