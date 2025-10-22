"In früherem Leben war ich ein Schmetterling": Sandy Meyer-Wölden über ungewöhnliches Hobby
Frankfurt/Köln - Sandy Meyer-Wölden (42) ist viel herumgekommen in ihrem Leben. Eine Begegnung in jungen Jahren hat dafür gesorgt, dass sie jetzt einem ungewöhnlichen Hobby nachgeht.
"Ich glaube, in einem früheren Leben war ich ein Schmetterling. Ich habe so viele Leben gelebt, so viele Farben, so viele Wandlungen. Ich bin wie dieser Schmetterling, der immer wieder neu fliegt, zurückkehrt und sich verändert", verrät die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) in einem Gespräch gegenüber BILD.
Der Grund dafür liege in einer tiefen Leidenschaft, die inzwischen zu einem Hobby geworden ist. Denn mittlerweile meditiere sie, räuchere, lade Kristalle im Vollmondlicht auf und ziehe Orakelkarten, um sich selbst zu spiegeln.
Angefangen habe alles, als sie in jungen Jahren im Urlaub gewesen sei. "Ich war acht Jahre alt, als ich auf Korsika eine Wahrsagerin sah, die am Hafen ihre Karten legte", so die fünffache Mutter.
Die Frau, die sie auf der griechischen Insel getroffen habe, sei so ruhig und so angebunden gewesen. Als die Dame sie mit ihren Augen angeschaut habe, habe es sich angefühlt, als würde sie durch Sandy durchschauen.
Was hält Sandys Freund Alexander Müller von ihrer Leidenschaft?
"Seitdem bin ich fasziniert von dem Thema", gibt die 42-Jährige preis, für die es keine Wahrsagerei sei, sondern ein Mittel der Selbstreflexion.
"Die Karten helfen mir, meine innere Stimme lauter zu machen und das Außen kurz stummzuschalten", führt Sandy weiter aus.
Auch ihre Kinder bezieht sie mittlerweile in ihre Leidenschaft ein. Denn ab und an mache sie mit ihnen ihre Vollmondrituale. Dort spüre sie die gleiche Magie wie damals, als sie das Mädchen in Korsika war.
Doch was sagt ihr Partner, der Kölner Unternehmer Alexander Müller, zu ihrer ungewöhnlichen Leidenschaft?
"Mein Partner unterstützt mich total in dem, was ich tue. Wir meditieren auch zusammen", verrät Sandy abschließend.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa