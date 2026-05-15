Alexander Zverev sagt Hamburg Open ab: "Ich bin wirklich enttäuscht"
Hamburg - Alexander Zverev (29) hat die Teilnahme an den Bitpanda Hamburg Open abgesagt. Den Tennisprofi plagen Rückenprobleme.
Die Absage des 29-Jährigen kam nur einen Tag vor Beginn des ATP-500-Turniers am Rothenbaum.
"Ich bin wirklich enttäuscht, dass ich dieses Jahr bei den Bitpanda Hamburg Open absagen muss. Hamburg ist meine Heimatstadt, und es ist immer etwas Besonderes für mich, vor heimischem Publikum zu spielen", so Zverev via Instagram.
Als Grund für den kurzfristigen Rückzug nannte der Hamburger Rückenprobleme, die ihn die ganze Sandplatzsaison über beeinträchtigt hätten.
"Mein Ärzteteam hat mir daher dringend geraten, nächste Woche eine Wettkampfpause einzulegen und mich zu erholen. Ich habe immer alles versucht, um an dem Turnier teilnehmen zu können, bin sogar zeitweise trotz Verletzung angetreten, aber dieses Mal muss ich auf meinen Körper hören und den Rat meines Ärzteteams befolgen", so der Weltranglisten-Dritte.
Am ATP-500-Turnier in Hamburg treten nach der Absage Zverevs immerhin noch drei Top-Ten-Spieler an.
Titelfoto: Alfredo Falcone/LaPresse/AP/dpa