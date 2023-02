Alice Schwarzer weist Kritik an "Manifest für Frieden" zurück: "Das ist mir egal!"

Köln - Alice Schwarzer (80) hat Kritik an ihrem zusammen mit Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht (53) veröffentlichten " Manifest für Frieden " zurückgewiesen.

In dem Manifest warnen Alice Schwarzer (80) und Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht (53) vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs. © Oliver Berg/dpa

"Wir wollten der stummen Hälfte der deutschen Bevölkerung, die gegen die eskalierende Aufrüstung und für Friedensverhandlungen ist, eine Stimme geben", sagte die Frauenrechtlerin den "Nürnberger Nachrichten".

Auf die Frage, ob es sie nicht störe, dass viele AfD-Politiker, russlandfreundliche Medien und auch Rechtsextreme ihr Papier unterstützten, antwortete Schwarzer: "Das ist mir egal. Ein paar Dutzend Rechtsextreme gegen bald eine Million Unterzeichnerinnen und Unterzeichner unseres Friedensappells. Was wiegt das schon."

In dem Manifest warnen Schwarzer und Wagenknecht vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs. Spätestens wenn die ukrainischen Streitkräfte die Krim angreifen sollten, werde der russische Präsident Wladimir Putin (70) "zu einem maximalen Gegenschlag" ausholen, heißt es darin.

Das Manifest war von zahlreichen Kommentatoren scharf kritisiert worden. So hatte der Militärexperte Carlo Masala (54) in der ARD-Sendung "Maischberger" gesagt: "In einer Situation, wo einer einen Angriffskrieg durchgeführt hat, zu sagen 'Beide Seiten müssen Kompromisse machen', ist eine Unverschämtheit."