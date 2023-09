Alle Konzerte abgesagt! Daran ist Sänger Bruce Springsteen erkrankt

New Jersey (USA) - Die Sorge um Rock-Legende Bruce Springsteen (74) reißt nicht ab: Aus gesundheitlichen Gründen hat "The Boss" jetzt alle für dieses Jahr geplanten Shows abgesagt.

Bruce Springsteen (74) hat alle Konzerte in diesem Jahr abgesagt. © THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bereits im August hatte der Rock-Weltstar überraschend einige seiner Auftritte verschieben müssen, ehe seine große Welt-Tournee im September für einen knappen Monat sogar komplett pausierte.

Nun also der nächste Schock für Fans des Megastars: Bruce Springsteen wird in diesem Jahr kein Konzert mehr spielen!

Der 74-Jährige scheint gesundheitlich so angeschlagen zu sein, dass er alle für 2023 geplanten Shows absagen musste, wie das Management des "Born in the USA"-Sängers bei Instagram mitteilte.

Demnach leidet Springsteen an Magengeschwüren, die er nun weiter behandeln lassen müsse. Er habe sich in den vergangenen Wochen stetig von seiner Erkrankung erholt und werde die Behandlung auf Anraten seines Arztes bis zum Ende des Jahres fortsetzen, erklärte das Team des Rock-Urgesteins.

Insgesamt 14 Konzerte von Bruce Springsteen und seiner E-Street-Band in Kanada und den USA müssen daher verschoben und 2024 nachgeholt werden. Die neuen Termine sollen kommende Woche bekannt gegeben werden.