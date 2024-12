Alles aus bei Umut und Emma nach Fremdgeh-Vorwürfen: Riesen-Zoff bei Sommerhaus-Paar

Tränenüberströmt redete sich Emma in ihrer Story in Rage. Umut habe sie "vor vollendete Tatsachen" gestellt.

Emma reagierte ebenfalls direkt auf die Story ihres Ex-Freundes. Sie sei gerade vom Feiern gekommen und schockiert. Umut werfe ihr vor, im Club fremdgegangen zu sein, was sie bestreitet.

"Ich mache es direkt über diesen Weg und es gibt kein Zurück mehr, sonst bin ich noch in dieser toxischen Scheiße gefangen und finde keinen Ausweg mehr." (Rechtschreibung angepasst)

Die Trennung kommt nur wenige Wochen nach der Ausstrahlung vom "Sommerhaus der Stars". Dort zeigte sich das Paar von keiner guten Seite, stritt sich immer wieder und beleidigte sich.

Umut ist derzeit in seiner Heimat in Baden-Württemberg, Emma mit Freunden in Kiel unterwegs.

Das Trennungsdrama wird mit diesem Instagram-Beef sicher noch nicht zu Ende sein. Beide lernten sich 2023 bei "Temptation Island VIP" kennen, wo Umut bereits seine damalige Freundin betrog.