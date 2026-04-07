Als Jan Hofer über Umzug von Mallorca nachdenkt, hagelt es Proteste

Hamburg/Mallorca - Das gab Ärger! Vor fünf Jahren zog Nachrichtensprecher Jan Hofer (76) mit seiner Frau Phong Lan (48) und dem gemeinsamen Sohn Henry (9) nach Mallorca. Als er aber über einen Abschied von der Insel nachdachte, führte das zu einer Ehekrise.

Jan Hofer (76) und seine Frau Phong Lan (48) leben seit mehreren Jahren auf Mallorca. © Gerald Matzka/dpa

Die Tagesschau-Legende erzählte in einem Interview mit der Mallorca-Zeitung: "Ich habe mit meiner Frau mal eine Ehekrise hervorgerufen, weil ich auf den Gedanken kam, vor den Problemen dieser Insel ein bisschen zu flüchten und aufs spanische Festland zu ziehen", erklärte der 76-Jährige.

Seine Argumente, dass es auch dort schöne Ecken gäbe, hätten Phong Lan nicht wirklich überzeugt. Vielmehr sorgten sie für Proteste bei seiner Frau. Denn sie will bis zu ihrem Lebensende auf der Balearen-Insel bleiben. "Sie will hier nicht mehr weg", machte Hofer deutlich.

Auch er selbst gab zu, dass er sich noch nie so wohlgefühlt habe wie auf Mallorca. Dies liege, neben der Familie natürlich auch an der guten Hausgemeinschaft. "Und es hat sicherlich mit der Zeit zu tun, die ich jetzt habe und früher nicht hatte", erklärte er.