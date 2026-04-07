Als Jan Hofer über Umzug von Mallorca nachdenkt, hagelt es Proteste
Hamburg/Mallorca - Das gab Ärger! Vor fünf Jahren zog Nachrichtensprecher Jan Hofer (76) mit seiner Frau Phong Lan (48) und dem gemeinsamen Sohn Henry (9) nach Mallorca. Als er aber über einen Abschied von der Insel nachdachte, führte das zu einer Ehekrise.
Die Tagesschau-Legende erzählte in einem Interview mit der Mallorca-Zeitung: "Ich habe mit meiner Frau mal eine Ehekrise hervorgerufen, weil ich auf den Gedanken kam, vor den Problemen dieser Insel ein bisschen zu flüchten und aufs spanische Festland zu ziehen", erklärte der 76-Jährige.
Seine Argumente, dass es auch dort schöne Ecken gäbe, hätten Phong Lan nicht wirklich überzeugt. Vielmehr sorgten sie für Proteste bei seiner Frau. Denn sie will bis zu ihrem Lebensende auf der Balearen-Insel bleiben. "Sie will hier nicht mehr weg", machte Hofer deutlich.
Auch er selbst gab zu, dass er sich noch nie so wohlgefühlt habe wie auf Mallorca. Dies liege, neben der Familie natürlich auch an der guten Hausgemeinschaft. "Und es hat sicherlich mit der Zeit zu tun, die ich jetzt habe und früher nicht hatte", erklärte er.
Jan Hofer fühlt sich auf Mallorca in spanische Gesellschaft integriert
Nach seinem Umzug sei es Hofer wichtig gewesen, "dass wir uns in die spanische Gesellschaft integrieren, soweit das möglich ist", machte er deutlich. "Und ich glaube, dass uns das als Familie gut gelungen ist."
Sein Sohn Henry, der auf Mallorca eine mehrsprachige Schule besucht, und seine Frau haben neben deutschen Bekannten und Freunden auch spanische. "Ich bin noch ein bisschen viel unterwegs, dass ich das so wahrnehmen könnte, aber auch ich habe hier durchaus spanische Bekannte, die mir etwas wert sind", gab der 76-Jährige zu.
Hofer hatte sich, nachdem er 35 Jahre lang die Tagesschau moderiert hatte, im August 2024 bei RTL verabschiedet. Ab dem 8. April ist er aber wieder im deutschen Fernsehen in der Promi-Version der SAT.1-Kochshow "The Taste" zu sehen.
Titelfoto: Gerald Matzka/dpa