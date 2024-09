Andreas Gabalier: Tragischer Liebeskummer führte zu seinem ersten Erfolg

Später fand der Musiker dann doch noch in der Liebe sein Glück, zumindest für eine gewisse Zeit. So war er von 2013 bis 2019 mit der österreichischen Moderatorin Silvia Schneider (42) liiert.

"Vor zehn Jahren bin ich mit meinem Lied 'So liab hob i di' zum Radio gegangen. Das Lied war für meine damalige Ex-Freundin. Ich wollte damit nicht Superstar werden, sondern hegte die verzweifelte Hoffnung, dass sie zu mir zurückkehren wird", so der 39-Jährige.

Wie der Schlagerstar in der Zeitschrift "Meine Melodie" verriet, wurde seine Karriere durch Liebeskummer ins Rollen gebracht.

Der österreichische Sänger wünscht sich seit Langem eine schöne Hochzeit und vor allem Kinder.

Bislang ist daraus zwar noch nichts geworden, dafür landeten alle Alben Gabaliers sowohl in Österreich, der Schweiz als auch in Deutschland in den Top-50-Charts.

Wann der Musiker das von seinen Fans sehnlichst erwartete nächste Album veröffentlichen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Zuletzt litt Gabalier unter einem viralen Infekt, der ihm Husten und Stimmprobleme bescherte.