Liebevolle Geste für todkranken Fan: Angelina Jolie öffnet ihr Herz

Venedig - Angelina Jolie (49) wirkt normalerweise etwas kühl und unnahbar auf dem roten Teppich. Doch bei der Weltpremiere ihres neuesten Films "Maria" zeigte sich die Schauspielerin so nahbar und liebevoll wie schon lange nicht mehr.

Mit einem Lächeln im Gesicht kniete Angelina Jolie (49) vor ihrem Fan nieder, um ihn zu begrüßen. © IMAGO/ABACAPRESS

Wie eine Göttin erschien Jolie bei den Filmfestspielen in Venedig. Maßgeblich beigetragen zu diesem Eindruck hat die champagnerfarben Robe von Designerin Tamara Ralph (42), in der die Schauspielerin großartig aussah.

Doch allein ihr Look hat ihren Besuch in der Lagunenstadt nicht so einzigartig gemacht, sondern der Umgang mit ihren Fans!



So gab die Oscar-Preisträgerin nicht nur fleißig Autogramme, sondern nahm sich auch Zeit für einen todkranken Fan, der extra in seinem Krankenbett an den roten Teppich geschoben wurde, um sein Idol zu sehen.