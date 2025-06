Erneute Namensänderung bei Brangelina-Tochter? Das steckt hinter "Shi Joli"

Shiloh Nouvel Jolie (19) ist eines von sechs Kindern von "Brangelina". © JC Olivera / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Bei einer Launch-Party der Luxus-Designerin Isabel Marant in Zusammenarbeit mit dem Fashion-Anbieter Net-A-Porter am vergangenen Donnerstag zeigte sich Shiloh Jolie (19) nicht nur als prominenter Gast, sondern auch mit einem neuen Namen.

In einer Presseinformation, in die Page Six Einblick hatte, wurde die 19-Jährige überraschend als die Choreografin einer Tanzperformance genannt, die bei dem Event aufgeführt wurde.

Dabei trat sich nicht unter ihrem bisherigen Namen auf, sondern unter dem Künstlernamen: "Shi Joli" - eine Kombination aus der Kurzform ihres Vornamens und einer Hommage an ihre Mama.

Bereits vor etwa einem Jahr hatte Shiloh für Aufsehen gesorgt, als sie offiziell den Nachnamen ihres Vaters Pitt ablegte und ihren Namen von Shiloh Nouvel Jolie-Pitt zu Shiloh Nouvel Jolie ändern ließ.