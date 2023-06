Anna Adamyan im Urlaub: Auf Kreta kommen emotionale Erinnerungen hoch

Anna Adamyan (27) befindet sich im achten Schwangerschaftsmonat und freut sich auf einen kleinen Jungen. © Montage: Screenshot/Instagram/annaadamyan

Seit 2019 urlaubt das Ehepaar auf der griechischen Insel. Dort lassen sie es sich im Luxus Resort "Daios Cove" gut gehen. Mit einem befreundeten Ehepaar reisten sie kürzlich auf die größte der griechischen Inseln und mieteten sich dort in einer Suite ein. Die kostet pro Nacht gut und gerne mehr als 1000 Euro.

Verdient hat es sich das Pärchen ganz sicher. Denn die vergangenen Monate glichen einer reinen Achterbahnfahrt.

Vor gut 31 Wochen erfuhr Anna, dass sie erneut schwanger ist. Ein zaghafter Hoffnungsschimmer entflammte in der 27-Jährigen, denn es war nicht das erste Mal. Insgesamt ließ sich die in Köln lebende Influencerin elf Mal künstlich befruchten und erlitt zwei traumatische Fehlgeburten.

Doch ihre dritte Schwangerschaft ist stabil und ihr kleiner Junge bringt der werdenden Mama schon jetzt viel Glück. Noch immer etwas ängstlich geht die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin seither durch das Leben, genießt ihre Zeit als Schwangere jedoch auch in vollen Zügen.

Zum Ende des Monats gönnte sich das Pärchen nun also einen letzten Urlaub ohne Kind. Das Hotel sowie die Insel machte die Kölnerin jedoch sentimental. Denn für sie fühle sich die Auszeit in dem Resort wie ein "Nachhausekommen" an.