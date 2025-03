Anna Heiser gibt Einblick in Liebes-Krise: "Muss gestehen, dass es nicht viele davon gibt"

Am Samstagmittag meldet sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin Anna Heiser auf Instagram. Diesmal geht es um ihre Liebes-Krise mit Ehemann Gerald.

Von Christian Norm

Polen - Seit Tagen ist Anna Heiser (34) alleine in Polen unterwegs. Dort sucht sie in Danzig oder dem näheren Umland nach einem neuen Haus für ihre Familie. Am Samstagmittag meldet sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin aus ihrem Geburtsland mit einem Update. Diesmal geht es aber nicht um Immobilien, sondern um ihre Liebes-Krise mit Ehemann Gerald (39) - und ein Geständnis.



Anna (34) und Ehemann Gerald Heiser (39) haben ihre Liebes-Krise noch nicht hinter sich gebracht. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser In ihrem Instagram-Post schreibt die zweifache Mutter: "Heute geht es wieder zurück nach Hause. Ich sitze am Flughafen und verfasse diese Zeilen. Während die weit entfernten Pläne langsam zu der neuen Realität werden, schaue ich mir die Videos von uns als Paar an." Dann folgt das Geständnis: "Ich muss gestehen, dass es nicht viele davon gibt, aber die, die ich gefunden habe, erfüllen mein Herz mit Sehnsucht." Ihre Fans wissen bereits, dass die Heisers in einer tiefen Krise stecken, auch weil sie ihr Leben in Namibia aufgeben müssen. Anna Heiser Anna Heiser offenbart Geheimnis: "Habe lange überlegt, ob ich das hier teilen soll" "Letztes Jahr war nicht einfach für uns. Es gab viele Momente, in denen wir nicht mehr wussten, wie es weitergeht. Wir waren verletzt, frustriert, manchmal einfach nur müde vom Kämpfen. Aber wir haben nicht aufgegeben – nicht uns", schreibt Anna jetzt. Eine Beziehung zu retten, bedeute nicht, dass danach alles perfekt sei. Auch sie und Gerald hätten noch Themen, an denen sie arbeiten müssten.

Instagram-Posting ist seit Samstagmittag online