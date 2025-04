Inmitten der Ehekrise: Anna Heiser schwärmt von ihrem Gerald

Anna Heiser (34) ist sich sicher: Ihr Gerald (39) ist ein richtig toller Papa. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/annaheiser (2)

Der Auslöser für ihren Gefühlsausbruch: ihr Ehemann, der mit Sohnemann Leon (4) auf der Couch alberte.

"Sagt bitte, dass es nicht nur bei uns so ist", kicherte sie in ihrem neuesten Beitrag, "Eben noch fragt er mich mit zitternder Stimme: 'Wie halte ich das Baby richtig?' – und kurz danach verwandelt er sich in ein menschliches Trampolin, Rodeo-Pferd und Kitzel-Monster in einem."

Und daran liebe sie wirklich alles.

"Gerald ist der Typ Papa, der seine Kreativität im Lego-Bauen auslebt, mit voller Überzeugung an der Teeparty mit den Teddys teilnimmt, und unseren kleinen Räubern ganz viel Selbstvertrauen schenkt", schwärmte sie weiter.

Außerdem sei er sich nicht zu schade, immer wieder mit den Kindern Verstecken zu spielen - und dass, obwohl die sich dabei überraschenderweise Runde für Runde an denselben Orten verstecken.

Zwar zweifle Gerald immer wieder an sich selbst, "und trotzdem [wird er] von den Kindern angeschaut, als wäre er mindestens ein Superheld".