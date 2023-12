03.12.2023 08:00 Heute läuft ein letztes Mal "Anne Will": "Schade, dass Sie gehen"

Für viele Fernsehzuschauer ist "Anne Will" sonntagabends nach dem "Tatort" ein festes Programm. Doch am heutigen Sonntag moderiert Anne Will zum letzten Mal.

Von Saskia Hotek

Berlin - Für viele Fernsehzuschauer ist "Anne Will" sonntagabends nach dem "Tatort" ein festes Programm. Doch jetzt hört Anne Will (57) auf. Am heutigen Sonntag moderiert sie zum letzten Mal die Sendung. Anne Will (57) verabschiedet sich von ihrem Polittalk. © NDR/Wolfgang Borrs Die Journalistin hat den Talkabend 16 Jahre lang mit ihrer Person so stark geprägt, dass man fast meinen könnte, dass die Sendung auch ohne sie weiterhin "Anne Will" heißen müsste. Aber das ist natürlich Quatsch. Vor Monaten wurde der Arbeitstitel für die Sendung ihrer Nachfolgerin und Ex-"Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga (54) bekannt: "Miosga".

Politiker wussten um die Bedeutung der Sendung "Anne Will". Wer dort sitzt, kann Debatten der Woche anstoßen und prägen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (69, CDU) etwa suchte sich gleich mehrmals die Journalistin für Einzelinterviews aus, um ihre Botschaften zu platzieren. Dass Will von Politikern geschätzt wird, machte diese Bemerkung von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (69, CDU) am vergangenen Sonntag in der Sendung deutlich: "Schade, dass Sie gehen." Angela Merkel (69) war ein beliebter Gast in der Sendung. © IMAGO/Eventpress Was Anne Will künftig machen wird, hat sie noch nicht bekannt gegeben. Im Januar hatte der Norddeutsche Rundfunk (NDR), der für "Anne Will" in der ARD zuständig ist, mitgeteilt, dass sie neue Projekte angehen wolle, "über die sie sich auch mit dem NDR bereits im Gespräch befindet". Zu Gast bei Anne Will sind Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

Navid Kermani, Schriftsteller

Raphael Gross, Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum

Florence Gaub, Politikwissenschaftlerin, Direktorin des Forschungsbereichs am NATO Defense College

