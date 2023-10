Anne Wünsche lässt tief blicken: "Hot sein Urgroßvater"

Anne Wünsche (32) zeigt immer mal wieder gerne viel Haut. © Instagram/Anne Wünsche

Die Influencerin schwelgt in Erinnerung und zeigt sich auf einer Klippe hockend dabei vor allem pretty in pink, denn nicht nur ihre gefärbten Haare stechen dabei voll ins Auge, sondern auch der komplett in Pink gehaltene Bikini.

"Ich zähl die Tage, bis ich wieder zurückkann", beschreibt die Wahlberlinerin ihr Foto und bezieht sich damit auf Mallorca. Die Beauty spielt schon länger mit dem Gedanken, eines Tages auf die Lieblingsinsel der Deutschen auszuwandern oder zumindest dort eine Wohnung zu haben.

Ihre 1,1 Millionen Follower dürften aber wohl weniger auf die Umgebung und mehr auf ihre pralle Oberweite achten. Der Ex-BTN-Star lässt tief blicken!

"Wow, sehr reizend und umwerfend", "mega hübsch", "Hot sein Urgroßvater" oder einfach nur "Gott hat eine Schönheit geschaffen", wird sie in den Kommentaren mit Komplimenten überhäuft.

Das war längst nicht immer so. Es gab Zeiten, da konnte die Web-Schönheit beinahe schon die Uhrzeit nach einem erneuten Shitstorm stellen. Vor allem, wenn sich die Café-Besitzerin mal wieder freizügiger gezeigt hat. Der Vorwurf blieb dabei immer gleich: Als Mutter dreier Kinder könne sie solche Bilder doch nicht ins Netz stellen.