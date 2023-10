Anne Wünsche nackt bei OnlyFans, doch es gibt Grenzen: "Werde mir nichts reinschieben"

Anne Wünsche (32) verdient sich seit gut einem halben Jahr bei OnlyFans etwas dazu. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

Die Fans von Anne Wünsche dürfen sich seit einigen Monaten über freizügigen Content auf OnlyFans erfreuen.

Die dreifache Mutter erzählte im Interview mit "t-online" nicht nur, was sie daran besonders mag, sondern auch wo Schluss für sie ist. Außerdem deutete sie an, was man damit verdienen kann.

Da muss der User schon recht tief in die Tasche greifen: So bietet die Influencerin zum Beispiel getragene Socken für 36 US-Dollar (rund 34 Euro) an. Wollen ihre Fans ein exklusives Video sehen, kostet das kurze Filmchen 55 Dollar (52 Euro).

Welcher Betrag am Ende des Monats auf ihrem Konto landet, wollte die 32-Jährige jedoch nicht verraten.

Cora Schumacher (46) soll in ihren ersten 24 Stunden bei OnlyFans um die 10.000 Euro verdient haben. Anne Wünsche sagte dazu: "Ich möchte keine direkte Summe sagen, aber der Betrag ist durchaus realistisch."