Anne Wünsche rechnet mit Ex Henning ab: "Ich kann ihm nicht mehr in die Augen schauen"

Berlin/Mallorca - Der Schlussgong im Kampf zwischen Anne Wünsche (34) und ihrem Ex-Partner Henning Merten (36) ist noch nicht verklungen. Im Zoff um die gemeinsame Tochter Juna (10) lässt die Malle-Auswanderin kein gutes Haar an dem Kindesvater.

Anne Wünsche (34) hat Deutschland den Rücken gekehrt. © Screenshot/Instagram/Anne Wünsche

"Ich kann ihm nicht mehr in die Augen schauen. Allein wenn ich seinen Namen auf meinem Handydisplay lese, bekomme ich Bauchschmerzen", offenbarte die Unternehmerin in einer Pressemitteilung, die TAG24 vorliegt.

Seit die Influencerin Deutschland den Rücken kehrte und mit ihrer ältesten Tochter Miley (12) auf die Sonneninsel zog, lebt Juna bei ihrem Papa in Brandenburg. Auch Sávio (3) blieb in der alten Heimat. Um ihn kümmert sich sein Vater Karim El Kammouchi (37) im Wechselmodell.

Der frühere "Berlin Tag und Nacht"-Star kritisierte, dass Juna trotz früherer Absprachen auf Social Media und in Formaten ihres Ex-Partners und seiner Frau Denise (35) auftauche.

Dabei argumentierte er vor einer Anwältin, dass er kein Influencer sei und das Kind aus diesem Grund bei ihm besser aufgehoben sei als bei ihr. "Allein diese Aussage war ein harter Schlag, weil er selbst seit Jahren seinen Alltag auf Social Media teilt und auf Influencer-Events präsent ist", machte die Dreifach-Mama ihren Ärger Luft.

Gleichzeitig gestand sie aber auch, dass sie in der Vergangenheit selbst Fehler gemacht und ihre Kinder für Reichweite instrumentalisiert habe. "Ich muss da die Mehrheit meiner Kritiker recht geben - es war nicht richtig von mir, so zu handeln", zeigte sich das Nackedei-Model über den früheren Umgang mit ihren Kids im Netz mutmaßlich geläutert.