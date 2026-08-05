Sie findet ihn hot: Was Anne Wünsche Paco Herb geschrieben hat

Berlin - Für ihn warf Anne Wünsche (34) ihre Prinzipien über Bord, doch keine Antwort ist auch eine Antwort. Die Dreifach-Mama verriet kürzlich auf TikTok, dass es ihr ein Reality-TV-Star besonders angetan hat: TV-Casanova Paco Herb (30) .

Paco Herb (30) hat auf die Nachricht von Anne Wünsche (34) nicht reagiert. © Instagram/Anne Wünsche, Instagram/paco_hrb

Nanu, eigentlich will der Ex-BTN-Star keinen Mann an ihrer Seite, der ebenfalls in der Öffentlichkeit steht. Für den Tattoo-Fan aber machte die OF-Millionärin eine Ausnahme und schrieb ihn an.

Nun verrät die Unternehmerin, was sie dem The 50-Teilnehmer überhaupt geschrieben hat. "Dass er mir positiv aufgefallen ist und ob er auf TikTok überhaupt noch aktiv ist. Ich habe ja kein Instagram mehr, um ihn dort zu kontaktieren", so Anne Wünsche in einer Pressemeldung, die TAG24 vorliegt.

Der Erfolg blieb allerdings aus. Paco hat bislang nicht geantwortet. "Ich denke, wenn er wollen würde, würde er sich melden. Wenn nicht, bin ich einfach nicht sein Typ und das ist dann auch okay. Es kommt selten vor, dass ich den ersten Schritt mache - normalerweise warte ich, bis der Mann etwas macht. Aber diesmal wollte ich es einfach wissen."

Dass der Mut nicht belohnt wurde, stört die Influencerin allerdings ganz und gar nicht. Kaum machte sie ihren Flirtversuch via TikTok publik, trudelten auch schon die Warnungen ein. Ihre Community stempelte den TV-Schönling als Red Flag ab. "Vermutlich würde ich mir auch bei Paco die Finger verbrennen, denn ich suche etwas Ernstes und keine Spielchen, kein Drama und keinen Herzschmerz."