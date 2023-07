Anne Wünsche: Schockmoment zu Mileys 10. Geburtstag

Die 31-Jährige ist stolze Mutter von drei Kindern. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

Aktuell kommt die ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin" einfach nicht zur Ruhe: Die Eröffnung des ersten eigenen Cafés, die Umgestaltung der Wohnung und dazu war die mittlerweile 31-Jährige auch noch krank.

Pünktlich zum zehnten Geburtstag der ältesten Tochter Miley, war die Influencerin wieder voll auf dem Damm. Dennoch gab es auch an diesem Tag wieder einen Zwischenfall.

Geburtstagskind Miley bekam zu ihrem Ehrentag ein Hoverboard geschenkt. Leider fuhr die Zehnjährige ihrem kleinen Bruder Sávio über den Zeh, sodass dieser sogar zum Arzt musste.

Anne Wünsche sagte in ihrer Instagram-Story: "Man hätte sich denken können, dass direkt was passiert. Sie ist nämlich schön über den Zeh von Sávio gerollt. Was danach los war, könnt ihr euch vorstellen [...] – unerträglich."

Die dreifache Mutter nahm Geburtstagskind Miley das tolle Geschenk gleich erstmal wieder weg.