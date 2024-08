Anne Wünsche wirft Urlaubsplanung über den Haufen: "Ich kann das nicht!"

Berlin - Eigentlich wollte Anne Wünsche (32) mit ihrer Familie am gestrigen Samstag in den Urlaub nach Japan fliegen. Aus gegebenem Anlass hat sie ihre Planungen jetzt aber kurzfristig über den Haufen geworfen.

"Ich kann das nicht, ich kann's nicht! Wenn man sich die Nachrichten durchliest, denke ich mir: Nee, dieses Risiko will ich einfach nicht fahren", erklärte die 32-Jährige in ihrer Story bei Instagram .

Auch die Alternative kann sich sehen lassen: Anne Wünsche fliegt am Dienstag mit ihrer Familie nach New York City. © Frank Franklin Ii/AP/dpa

Sei's drum, denn das alternative Urlaubsprogramm wurde schnell aufgestellt. "Ich denke, dass wir heute wirklich einen richtig geilen Plan gemacht haben", freute sich die Promi-Dame.

Das würden wohl auch viele ihrer eine Million Follower so sehen, denn anstatt nach Fernost geht es jetzt über den großen Teich in den "Wilden Westen".

Nach einem kurzen Zwischenstopp in Bad Saarow fliegt Familie Wünsche am Dienstag nach New York City "und ich freu' mich extrem darauf", quietschte die ehemalige Darstellerin von "Berlin - Tag & Nacht" vergnügt in die Kamera. Sie sei zwar erst vor Kurzem dort gewesen, aber ihre Tochter Miley wollte den Big Apple auch unbedingt einmal sehen.

Nach fünf Tagen in der Stadt die niemals schläft "geht es weiter nach Florida und von Florida geht es weiter zu den Bahamas", von wo aus dann die Rückreise angetreten wird.

"Somit haben wir unsere drei Wochen jetzt komplett vollgepackt und haben trotzdem einen megageilen, krassen Urlaub", jubelte Anne Wünsche. Da könnte man doch glatt neidisch werden.