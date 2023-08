Anne Wünsches Tochter Miley (10) ergattert Kino-Rolle: Alles "Vitamin B"?

Miley weiß zu diesem Zeitpunkt noch nichts von ihrem Glück und so nimmt Anne Wünsche die Zuschauer live zur Verkündigung der frohen Botschaft mit.

Stolz wie Bolle verkündet Anne Wünsche in einem Reel auf Instagram : "Sie hat vor ein paar Wochen bei einem Casting mitgemacht und einfach eine Haupt-Synchronrolle ergattert! Es wird sogar ein Kinofilm !" Um welchen Film es sich handelt, verriet die 31-Jährige nicht.

Miley ist das älteste von Anne Wünsches drei Kindern. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche

Damit tritt Miley, die aus einer früheren Beziehung von Anne Wünsche stammt, in die Fußstapfen von Karim El Kammouchi. Der 34-Jährige arbeitet hauptberuflich als Synchronsprecher und hat an großen Produktionen wie "Game of Thrones" mitgewirkt. Bei den "Harry Potter"-Filmen lieh er der Figur des Dudley Dursley seine Stimme.

Doch genau das - und weniger Mileys zartes Alter - wird in den Kommentaren von einigen Fans kritisiert. Der Vorwurf der Vetternwirtschaft steht im Raum. Mehr als einmal wird vermutet, dass die angehende Synchronsprecherin ihre Rolle vor allem "Vitamin B" zu verdanken hat.

Andere Nutzer freuen sich aber auch für Miley und gratulieren ihr. "Ich finde es absolut mega. Hört doch mal auf, Anne oder das Kind anzugreifen", heißt es da, oder: "Gratuliere dir von Herzen, liebe Miley. Du machst das toll. Anne, danke, dass du sie so unterstützt."

Bis zum Erscheinen des Films dürfte es wohl noch eine Weile dauern. Die Tonaufnahmen sollen laut Anne Wünsche aber bereits losgehen.