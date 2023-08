Haare ab! Anne Wünsche lässt sich von Tochter Miley frisieren

Berlin/Menorca - Schnipp, schnapp, da waren die Haare ab! Für ihre neueste Styling-Veränderung hat sich Anne Wünsche (31) vertrauensvoll in die Hände von Tochter Miley (10) begeben.

Ein bisschen ängstlich blickt Anne Wünsche (31) vorher schon: Die Influencerin hat sich von ihrer ältesten Tochter Miley (10) die Haare schneiden lassen. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

Aktuell genießt Anne Wünsche ihren wohlverdienten Urlaub an ihrem Sehnsuchtsort, der spanischen Sonneninsel Menorca. Denn nach dem Dauerstress der vergangenen Wochen hat sich die dreifache Mutter ein paar entspannte Tage redlich verdient.

Doch einfach nur auf der faulen Haut zu liegen, kann Anne Wünsche offenbar auch nicht: "Ihr kennt mich … Ab und zu kommt der große Drang nach Veränderung und dann greif' ich entweder zur Schere oder gestalte meine ganze Bude um", erklärt die 31-Jährige auf Instagram.

In diesem Fall ist die Entscheidung schnell getroffen: Ein neues Styling muss her! Gesagt, getan, und so wurde nicht nur eine Schere gekauft, sondern die älteste Tochter Miley zur Friseur-Meisterin ernannt.

"Ganz spontane Entscheidung: Miley darf mir die Haare schneiden", verkündet Anne, worauf die Zehnjährige ein freudiges "Ja!" ausruft.

Als es dann losgeht, ist die Zuversicht zunächst nicht mehr ganz so groß. Schwer auszumachen, wer mehr Angst hat: Mama Anne vor dem Ergebnis oder Tochter Miley vor ihrer verantwortungsvollen Aufgabe.