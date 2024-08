Mit der Familie: So tierisch feiert Anne Wünsche ihren Geburtstag auf den Bahamas

Berlin - Zurzeit urlaubt Anne Wünsche (33) mit ihren drei Kindern und Freund Karim auf den Bahamas. Auch ihren Ehrentag feierte die Beauty in traumhafter Kulisse - inklusive tierischem Besuch.

Anne Wünsche (33), Freund Karim und die drei Kinder verbrachten einen Tag am "Pig Beach". © Instagram Screenshot: anne_wuensche

Auf Instagram gewährt die Ex-"Berlin Tag & Nacht"-Darstellerin ihren Followern idyllische Einblicke in ihren Familienurlaub auf den Bahamas.

Am Montag feierte sie sogar ihren 33. Geburtstag im Paradies. Zu diesem Anlass postete sie ein seltenes Bild mit Freund Karim in ihrer Story. Daraufhin folgten Aufnahmen von ihrem ereignisreichen Tag auf einer "Schweinchen-Insel".

Der sogenannte "Pig Beach" ist bei Urlaubern sehr beliebt. Dort laufen die kleinen Ferkel frei herum und schwimmen im türkisfarbenen Wasser. Auch Anne und ihre Familie konnten sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen.

Zudem machten sie eine Bootstour, auf der sie sogar eine Wasserschildkröte zu sehen bekamen.

Abschließend gingen Anne und Karim am Abend einen Cocktail an der Hotelbar trinken, während die Kinder wenige Meter weiter im Bett schliefen. "Perfekter hätte mein Geburtstag nicht sein können", teilte sie ihren Follower am Ende des Tages mit.