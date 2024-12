So sieht sie nicht mehr aus: Anne Wünsche überrascht mit neuer Frisur!

Anne Wünsche (33) überraschte ihre Fans mit roter Mähne. © Screenshot Instagram: anne_wuensche

In ihrer Instagram-Story präsentierte die Influencerin ihren neuen Look. Nach langem Überlegen habe sie sich getraut und ihre Haare rot gefärbt!

"Ich bin echt richtig glücklich. [...] Ich war jetzt so lange blond, und jetzt hatte ich mal wieder Bock auf etwas Dunkles", erzählte sie in dem kurzen Clip.

In der Vergangenheit probierte die 33-Jährige schon einige haarige Trends. So färbte sie ihre lange Mähne bereits in Braun, Schwarz und Rosa.

Wie lange die jetzige Farbe an der ehemaligen "Berlin Tag & Nacht"-Schauspielerin zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten.