Anne Wünsche hat Tattoos, deren Bedeutung unter die Haut geht: "Kinder kriegen tut mehr weh"

Ein Herz auf dem Po symbolisiert die Liebe zu ihrem Körper, wie Anne Wünsche (33) sagte. © Anne Wünsche (Bildmontage)

"Bei rein dekorativen Motiven besteht die Gefahr, dass man sie irgendwann nicht mehr mag", sagte die Dreifachmama, der all ihre Tattoos wegen der persönlichen Bedeutung sehr am Herzen liegen.

Zwei von denen ließ sich die Unternehmerin in ihrer alten Heimat Cottbus stechen, die restlichen in Berlin und New York in verschiedenen Studios.

"Schmerzhaft waren sie alle irgendwie - aber ehrlich gesagt: Kinder kriegen tut mehr weh!"

Ihr erstes Tattoo "2 Life" mit dem Datum 28.06.2009 steht für den Tag, an dem sie eigenen Angaben nach kurz davor war, von einer Brücke zu springen.

Das sei nicht von einem Profi gestochen worden, weshalb Anne oft darüber nachgedacht hatte, sich dieses überstechen zu lassen. Doch da es zu ihrer Vergangenheit gehört, entschloss sich die 33-Jährige, es auf ihrem Körper zu belassen.

Dem besonderen Tattoo ließ Anne später eine Hundepfote hinzufügen, weil sie sich nach dem schlimmen Tag entschieden hat, einen Hund in ihr Leben zu holen. "Er hat so vieles in mir geheilt. Seitdem hatte ich keinen einzigen Suizidgedanken mehr", sagte Anne offen.

Auf ihr größtes Motiv "Hakuna Matata" auf der linken Schulter werde Anne oft angesprochen. Es stehe nicht nur für Leichtigkeit im Leben, sondern zeigt zwei besondere Wegbegleiter. Statt Timon und Pumba sind die Chihuahuas Mimi (†12) und Spot auf ihrer Haut verewigt.