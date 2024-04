Vorbild Mama: Anne Wünsches Tochter Miley (10) macht jetzt auch Instagram

Anne Wünsche (32) hat ein wachsames Auge auf den Instagram-Account ihrer Tochter (10). © Instagram/Anne Wünsche

Noch steckt der Kanal in den Kinderschuhen, hat aber schon 24.900 Follower (Stand Mittwochvormittag). Doch wie die Mama, so die Tochter: "Eigentlich wollte ich das schon immer machen. Ich finde das cool, wie Mama das macht. Deswegen wollte ich das auch machen", erklärt die Zehnjährige in ihrer Instagram-Story.

Der Ex-BTN-Star hat sich über die Jahre danach über YouTube und Instagram im Web einen Namen gemacht. Allein auf Instagram folgen ihr 1,1 Millionen Menschen. Die Dreifach-Mama zeigt große Teile ihres Privatlebens, gerne auch mal ihr Mittagessen - und eckt damit an.

Kaum eine Influencerin hat in den vergangenen Jahren wohl so viel Shitstorms kassiert wie die Wahlberlinerin. Ein Vorwurf, den sie sich immer wieder gefallen lassen musste, war das Zeigen ihrer Kinder im Netz. Die Kritik dürfte deshalb wohl nicht lange auf sich warten lassen.

Noch aber dürfte die Zehnjährige zumindest auf diesem Account davon nichts mitkriegen. Die Kommentarfunktion ist ausgestellt, denn Anne Wünsche hat ein wachsames Auge. "Ich war am Anfang dagegen, aber jetzt wird sie bald elf. Deswegen habe ich das Okay gegeben, aber nur, wenn wir den Account zusammen führen", so die 32-Jährige.