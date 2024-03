Anne Wünsche erntet Shitstorm für Selbstliebe-Pic: "Wäre das meine Mama, würde ich mich übel schämen!"

Bei ihren Fans kam das erotische Foto der 32-Jährigen gar nicht gut an und es hagelte mal wieder Hass-Kommentare. "Einfach nein sorry. Sehen auch Kinder hier. Wäre das meine Mama, ich würde mich übel schämen", schrieb eine Userin unter den Post.

Dabei schaut die gestylte Dreifach-Mama lasziv in die Kamera. Ihr Bauchnabel-Piercing sowie ihre Tattoos sind gekonnt in Szene gesetzt.

Bereits im Februar und vor einer Woche (r.) zeigte sich Anne leicht bekleidet auf Instagram. © Screenshot/Instagram/annewuensche (Bildmontage)

Schließlich zieht Anne mit ihrem Glitzer-Café und Einhorn-Shop auch Minderjährige auf ihren Instagram-Kanal, für die solche Bilder nicht geeignet sind, wie sie selbst sagte.

Daher hatte die dreifache Mama angekündigt, erotische Inhalte auf diesem Kanal nicht mehr zu posten und diese auf besagter Plattform zu veröffentlichen.

Doch anscheinend zieht Anne ihre nun praktizierte Selbstliebe ihrem guten Vorsatz vor. Kritik erntete die ehemalige BTN-Darstellerin auch für die Retusche ihre freizügigen Fotos.

"Love yourself? Wie viele Filter sind da drauf?", fragte eine Userin. "Was ich tatsächlich an diesen Fotos so tragisch finde, sie sind null ästhetisch oder gut fotografiert. Das wirkt dann leider einfach billig", lautete ein weiteres Urteil.

Anne selbst ließ diese Beiträge unkommentiert und gönnt sich an diesem Wochenende eine Auszeit mit ihrer Familie im Tropical Island (Brandenburg).

Ihre jüngste Story, die weit mehr kinderfreundlich ist, zeigt Juna beim Meerjungfrauen-Kurs und auch Partner Karim ist diesmal mit an Board.