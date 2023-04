Annemarie Eilfeld über sich als Teenager: "Sah aus wie Jeanette Biedermann für Arme!"

Wittenberg - Sängerin Annemarie Eilfeld (32) versteht die Welt und "die Jugend von heute" nicht mehr. In ihrem Fitnessstudio machte sie jüngst eine beunruhigende Beobachtung.

Annemarie Eilfeld (32) suchte für ihre Fans einen Schnappschuss aus ihrer Jugend heraus. © Bildmontage: Instagram/annemarieeilfeld

Nach ihrem Workout meldete sich die Musikerin aus ihrem Auto bei ihren Fans und berichtete von ihrer "Menschenstudie".

"Ich weiß nicht, ob nur ich alt geworden bin oder ob ihr das auch komisch findet, aber ich war gerade beim Sport und da waren auch zwei Mädels, die definitiv unter 18 Jahre alt waren", erzählte Annemarie noch immer geschockt.

Den beiden Teenagern ging es bei ihrem Gym-Besuch offensichtlich nicht so sehr um die sportliche Betätigung, vielmehr stand die Foto-Session danach im Vordergrund.

"Sie haben über ne halbe Stunde Bilder gegenseitig von sich im Spiegel und in der Dusche gemacht, der Fokus lag auf dem Hintern. Dabei hatten sie ganz kurze Hosen an, sowas ziehe ich maximal drunter", wunderte sich die Mutter eines kleinen Sohnes, die gerne in Shirt und langen Leggings ins Fitness-Studio geht.