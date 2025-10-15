Antonia Hemmer verrät: So hat sie ihren neuen Freund kennengelernt
Hannover/Köln - Mehrfach hatte Antonia Hemmer (25) in verschiedenen TV-Formaten, wie "Bauer sucht Frau" oder "Make Love, Fake Love" nach der großen Liebe gesucht. Ihrem neuen Partner ist sie jedoch abseits von Reality-Formaten begegnet. Wie das erste Treffen abgelaufen ist, verrät sie in ihrer Instagram-Story.
Bei einer Fragerunde auf Instagram möchte ein Fan von der Influencerin wissen, wie sie ihren neuen Freund kennengelernt hat.
"Also... wir haben uns ganz klassisch am Wurstregal im Supermarkt kennengelernt...", antwortet die 25-Jährige mit einer kuriosen Geschichte. "Unsere Hände haben gleichzeitig zur selben Salami gegriffen und da wussten wir: Das Schicksal hat Hunger", erzählt die 25-Jährige weiter.
"Seitdem teilen wir uns nicht nur Wurst, sondern auch Gefühle", beendet der Reality-Star ihre Geschichte mit einem Herz-Emoji. Ob diese Begebenheit tatsächlich so abgelaufen ist, bleibt der Interpretation der Fans überlassen.
In den letzten Wochen zeigt die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin im Internet immer wieder, wie glücklich sie gerade sei. Ihren Partner hat sie in den Sozialen Medien bewusst noch nicht komplett gezeigt.
Antonia Hemmer: Gemeinsam mit ihrem neuen Partner auf dem roten Teppich in Hamburg
Allerdings wurde das Geheimnis ihres aktuellen Lovers in den letzten Wochen gelüftet. Auf dem "About You Fashion Ball" in Hamburg präsentierte sie sich mit ihrer neuen Liebe.
In ihrem Instagram-Reel zum Event schnitt sie ihren Freund ab. Zu dem Video schrieb sie: "In einem Raum voller Leute, suche ich nach dir".
Reality-Star plant gemeinsamen Urlaub mit neuem Freund
In einer anderen Instagram-Story verrät die Influencerin glücklich, dass sie einen gemeinsamen Urlaub mit ihrem Freund plane. "Ich bin so glücklich, wenn ich mit meinem Freund Ende November, Anfang Dezember wegfliege."
Gleichzeitig fragt sie ihre Follower nach Empfehlungen für mögliche Reiseziele zu diesem Zeitpunkt.
"Ich tendiere ja immer noch ganz stark zu Bora Bora oder Hawaii, also irgendetwas besonderes...", lässt sie ihre Follower wissen.
Ihre Fans warten noch immer auf gemeinsame Fotos von dem Paar: Urlaubsbilder von den beiden könnten ein nächster Schritt sein. Außerdem stellt sich die Frage, wie lange sich die Identität ihres neuen Partners noch geheim halten lässt.
Titelfoto: Screenshot Instagram/antonia_hemmer