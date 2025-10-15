Antonia Hemmer verrät: So hat sie ihren neuen Freund kennengelernt

Hannover/Köln - Mehrfach hatte Antonia Hemmer (25) in verschiedenen TV-Formaten, wie "Bauer sucht Frau" oder "Make Love, Fake Love" nach der großen Liebe gesucht. Ihrem neuen Partner ist sie jedoch abseits von Reality-Formaten begegnet. Wie das erste Treffen abgelaufen ist, verrät sie in ihrer Instagram-Story.

Antonia Hemmer (25) postet in letzter Zeit viele glückliche Momente aus ihrem Leben auf Instagram - ihren Freund ist darauf bislang nur unerkennbar zu sehen. © Screenshot Instagram/antonia_hemmer

Bei einer Fragerunde auf Instagram möchte ein Fan von der Influencerin wissen, wie sie ihren neuen Freund kennengelernt hat.

"Also... wir haben uns ganz klassisch am Wurstregal im Supermarkt kennengelernt...", antwortet die 25-Jährige mit einer kuriosen Geschichte. "Unsere Hände haben gleichzeitig zur selben Salami gegriffen und da wussten wir: Das Schicksal hat Hunger", erzählt die 25-Jährige weiter.

"Seitdem teilen wir uns nicht nur Wurst, sondern auch Gefühle", beendet der Reality-Star ihre Geschichte mit einem Herz-Emoji. Ob diese Begebenheit tatsächlich so abgelaufen ist, bleibt der Interpretation der Fans überlassen.

In den letzten Wochen zeigt die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin im Internet immer wieder, wie glücklich sie gerade sei. Ihren Partner hat sie in den Sozialen Medien bewusst noch nicht komplett gezeigt.