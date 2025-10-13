Nächster Schicksalsschlag: Carmen Geiss trauert um langjährigen Wegbegleiter
Monaco - Schwerer Schicksalsschlag für Carmen Geiss! Die Millionärsgattin trauert um einen langjährigen Freund und Wegbegleiter.
Die letzten Wochen sind für die Ehefrau von Robert Geiss (61) nun wahrlich kein Zuckerschlecken.
Erst vor kurzem musste bei der zweifachen Mutter im LMU Klinikum in München ein zehn Zentimeter großes Hämatom am Gehirn entfernt werden, das sich infolge eines Treppensturzes gebildet hatte
Und jetzt gibt es die nächste traurige Nachricht für die "Jetset"-Interpretin. Ihr langjähriger Freund und Wegbegleiter Patrice de Colmont ist im Alter von 77 Jahren nach langer Krankheit verstorben.
"Manchmal hält das Leben Momente bereit, die uns das Herz brechen", teilte die 60-Jährige ihren rund 1,4 Millionen Anhängern auf Instagram mit.
Der Franzose war der Gründer und Betreiber des berühmten "Le Club 55" in Saint-Tropez, auch die Geissens gingen dort ein und aus.
"Über dreißig Jahre durften wir dich kennen", so Carmen weiter. Er sei ein besonderer Mensch gewesen, der die Familie immer mit einem Lächeln, offenen Armen und einem festen Platz in seinem Etablissement empfangen habe.
Carmen Geiss hofft, dass Patrice de Colmonts Tochter den Klub gut weiterführt
Erst kürzlich hatten die Eltern der beiden Töchter Davina (22) und Shania (21) gefragt und jetzt wisse man, dass er ganz ruhig eingeschlafen sei.
"Ruhe in Frieden, lieber Freund. Von oben wirst du sicher auf deinen geliebten Club 55 schauen – er wird ohne dich nie wieder derselbe sein", macht die Wahl-Monegassin noch klar.
Ihre Hoffnung sei es allerdings, dass seine Tochter Camy "den Club mit genauso viel Herzblut, Liebe und Leidenschaft weiterführen wird", wie er es getan habe.
"Danke für all die schönen Erinnerungen, für deine Herzlichkeit und die Freude, die du uns geschenkt hast", schreibt sie abschließend unter dem Instagram-Beitrag.
Titelfoto: Bildmontage: Felix Hörhager/dpa, Instagram/carmengeiss (Screenshot)