Anzeigenhauptmeister jetzt mit Bart: "Euer Meister befiehlt euch ..."

Gräfenhainichen - Der 18-jährige " Anzeigenhauptmeister " Niclas Matthei hat auf Instagram eine Aufforderung an seine Follower gesandt.

In seinem vorigen Instagram-Post von vor zwei Wochen war noch kein Härchen unter der Nase zu sehen. © Screenshot: Instagram/deutscher_anzeigenhauptmeister

"Euer Meister befiehlt euch: Zeigt Falschparker an", spricht Matthei in hypnotisierender Tonlage in die Kamera.

Dabei trägt er natürlich sein typisches Outfit mit Warnweste und Helm. Was allerdings neu ist: ein leicht schiefer Oberlippenbart.

Welche Lebensentscheidungen den 18-Jährigen aus Sachsen-Anhalt zu diesem gebracht haben, wird in dem Reel nicht erklärt.

Stattdessen wiederholt er noch einmal ominös seine Aufforderung: "Zeigt Falschparker an. Falschparker sind das Böse auf deutschen Straßen."

Den Falschparkern hat er schon im Frühjahr dieses Jahres den Krieg erklärt. Nun will er wohl einen Schritt weitergehen und seine Gefolgschaft in die gnadenlose Vendetta hineinziehen.

"Zeigt Falschparker an. Ich bin euer Meister", unterstreicht er zum Ende noch einmal. Nun, wenn er das so sagt, bleibt dem Zuschauer wohl nichts anderes übrig, als ebenfalls mit Warnweste und Knöllchen loszuziehen.