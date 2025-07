Liebeshoch bei Heinz Hoenig und Ehefrau: Das ist der süße Grund

Ganze sieben Jahre gehen Heinz Hoenig und seine Annika gemeinsam durch Leben. © Screenshot/Instagram/anni.ka_hoenig

Lange war nicht klar, wie es dem "Das Boot"-Schauspieler nach seinen lebensnotwendigen und schweren OPs gehen würde. Eines war jedoch klar: Ehefrau Annika steht ihrem "Heinzi" zur Seite, bis es ihm wieder besser geht.

Über ein Jahr später geht es mit der Gesundheit des Ex-Dschungelkandidaten immer weiter bergauf. Gemeinsam feierten die beiden jeden noch so kleinen Erfolg.

Nun gibt es einen weiteren Meilenstein – ihren siebten Jahrestag. Und dieses verflixte Jahr haben Heinz und Annika definitiv gemeistert.

Auf Instagram zeigen die beiden ihre Dankbarkeit in einem Video. Neben verschmusten Bildern teilen sie auch ihr ganzes Familienglück samt ihren gemeinsamen Kindern.

"Gemeinsam durch dick und dünn. Durch Höhen und Tiefen. Im Regen und bei Sonnenschein. In guten wie in schlechten Zeiten. Auf ewig…!", schreibt Annika dazu. Unterlegt ist der Clip mit "The Power of Love" von Céline Dion (57).