Er ist nicht allein! So viele Anzeigenhauptmeister gibt es in Deutschland wirklich

Frankfurt am Main - Man möchte meinen, dass der selbsternannte Anzeigenhauptmeister ein einsamer Verfechter der privaten Verkehrssünder-Kontrolleure sei. Doch dem ist ganz und gar nicht so.

Falko Görres (42, Die PARTEI), Fahrradaktivist und Stadtverordneter im Frankfurter Römer, steht auf der Mainzer Landstraße und fotografiert für eine Anzeige ein Lieferservicefahrzeug, das auf dem Radweg parkt. © Andreas Arnold/dpa

Denn Fakt ist: Womit Niclas Matthei (18), wie der Anzeigenhauptmeister mit bürgerlichem Namen heißt, seit Anfang dieses Jahres medienwirksam polarisiert, machen etliche Bürger der Republik mit mindestens genau so viel Feuereifer.

Immer mehr Menschen in Deutschland nehmen den Kampf gegen Falschparker nämlich in die eigene Hand. Mit Fotos und Kurzmitteilungen dokumentieren sie die Verstöße und senden diese an die zuständigen Behörden. In Frankfurt am Main zum Beispiel sind es mittlerweile Tausende solcher Anzeigen pro Monat.

Einer der aktivsten Falschparkerjäger in der Stadt ist der Stadtverordnete Falko Görres (Die PARTEI). Der 42-Jährige fährt fast täglich mit dem Fahrrad durch die Straßen und dokumentiert rücksichtslose Autofahrer, die Radwege blockieren. "Ich möchte einfach, dass ich und andere sicher von A nach B kommen können", erklärt Görres sein Motiv gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Görres ist kein Einzelfall. In vielen anderen Städten beobachten die Behörden einen ähnlichen Trend. In Nordrhein-Westfalen etwa verzeichnen Wuppertal und Bochum bereits jetzt mehr Privatanzeigen als in den Vorjahren. In Freiburg sind bis zu 40 Personen regelmäßig aktiv, um Falschparker anzuzeigen.

Die Gründe für den Anstieg der Anzeigen sind vielfältig. Zum einen ärgern sich viele Radfahrer und Fußgänger über die zugeparkten Wege, die ihre Sicherheit gefährden.